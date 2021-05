Aéroport de Dakar : Les terrains vendus entre 80 et 240 millions Fcfa

Les 30 hectares de l’assiette foncière de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar commencent à être commercialisés par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).Les terrains sont vendus entre 80 et 240 millions Fcfa, rapporte L’Observateur dans sa parution de ce mercredi.Dans le détail, le mètre carré est cédé à 400 000 Fcfa. Le site est morcelé avec des parcelles qui varient entre 200 et 600 mètres carrés.Et, pour acquérir un terrain, il faut une avance de 40% à la réservation et le reste échelonné sur une période de 18 mois.