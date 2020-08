AÉROPORT DE DIASS : UNE CINQUANTAINE DE PASSAGERS BLOQUÉS POUR DÉFAUT DE TESTS COVID-19

Le Sénégal a rouvert ses frontières aériennes, depuis le 15 juillet dernier, après quatre mois de fermeture à cause du Covid-19. Mais, tout passager débarquant au Sénégal doit obligatoirement présenter un certificat de test négatif au Covid-19 de moins de sept jours. Ce, pour empêcher le retour de cas de Covid-19 dits «importés».







Malheureusement, l’information n’a pas fait l’objet d’une large diffusion au niveau des aéroports de départ et des agences de voyages. Pour cause, Le Témoin a appris que, depuis avant-hier, plus de 50 passagers sont bloqués à l’aéroport Blaise de Diagne de Diass pour défaut de certificat de test Covid-19.