Aéroport de Sédhiou : « Tout est fin prêt pour accueillir le Président », assure Abdoulaye Dièye

« Toutes les dispositions ont été prises pour accueillir le président de la République, mais aussi le gouvernement. L’infrastructure est fin prête. Toutes les dispositions pour un atterrissage normal ont été prises », a déclaré ce samedi 25 février, Abdoulaye Dieye, Directeur Général de l’Aéroport International Blaise Diagne au terme d’une visite de chantier à l’aéroport de Sédhiou-Diendé où doit atterrir le Chef de l’Etat lundi pour le Conseil des ministres délocalisé.



Cette visite était conduite par le Secrétaire General du Ministère des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Serigne Ahmadou Bamba Sy qui avait à ses côtés, le Secrétaire Général de l'ANACIM, Mamina Camara, celui de la Haute Autorité des aéroports du Sénégal (HAAS), le Colonel François Sambou, la Représentante de l'ASECNA au Senegal, Mme Aissatou Sy, le Directeur des Infrastructures aéroportuaires, Cheikh Diouf. « La piste a été totalement reconstruite et élargie. Les marquages ont été faits. Le taxiway a été entièrement rénové. Les autorités avec qui nous sommes venues ont beaucoup apprécié la qualité des travaux qui ont été faits dans les délais », a souligné Abdoulaye Dieye.



Le Directeur Général de l’AIBD a remercié l’entreprise Arezki qui a réalisé les travaux. « C’est la volonté du Président de la République qui veut moderniser les aéroports régionaux qui est en train d’être accomplie. Il a donné des instructions fermes pour que tous les aéroports régionaux soient reconstruits. Le Sénégal a pris son envol grâce à la vision du président de la République », a souligné M. Dieye.



Serigne Ahmadou Bamba Sy, a souligné que la délégation était venue pour s'assurer que toutes les dispositions ont été prises pour accueillir le Chef de l'Etat à partir de lundi. « Nous sommes satisfaits des efforts faits par AIBD », a dit le Sg du Mtadia. Mamina Camara, secrétaire général de l’Anacim a aussi exprimé sa satisfaction et a remercié le directeur général de l'AIBD, le maître d'œuvre. « Nous sommes très satisfaits des conditions d'atterrissage », a-t-il dit. Idem pour le secrétaire général de la HAAS, François Sambou a affirmé que les conditions de sécurité et de sûreté sont réunies.