Aéroport de Yoff : un mort sur le chantier du pavillon présidentiel

Un ouvrier est décédé lundi 14 mars sur le chantier des travaux du pavillon présidentiel de l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor (ex Yoff).



Le quotidien Libération, qui relaie la nouvelle, précise que le défunt, C. Thiam, est victime de l’effondrement d’une dalle.



D’après les sources du journal, le défunt était avec un de ses collègues, qui s’en est sorti avec des blessures.



Les deux ouvriers effectuaient des travaux d’échafaudage sur le site. C. Thiam a rendu l’âme au cours de son évacuation.