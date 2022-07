Aéroport Paris Charles De Gaulle : Un avion Air Sénégal endommagé

C’est un ennui en avion pour les passagers du vol d'Air Sénégal au départ de l’aéroport Charles de Gaulles de Paris en France. Selon les services de communication de cette compagnie aérienne, un de leurs appareils «a été endommagé par les opérations de manutention ». «La paroi de l’avion d’Air Sénégal a en effet été percutée et abîmée pendant son chargement sur le tarmac de l’aéroport, par faute d’une mauvaise manipulation »,soulignent-ils.





Toutefois, ils rassurent que les passagers impactés ont été pris en charge à l’hôtel et décollent ce samedi 2 juillet à 18 heures.