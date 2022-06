Affaire Abdou Bara Dolly : Le Forum du justiciable regrette «les allusions de bas de ceinture portés sur l’institution présidentielle»

Le bureau exécutif du Forum du justiciable s’est prononcé sur l’affaire Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly arrêté par la police pour « offense au chef de l’Etat (prévu dans l’article 80 de la Constitution), diffusion de fausse nouvelles et diffamation » à la suite de propos tenus à l’encontre du président de la République, lors du rassemblement de Yewwi askan Wi, ce mercredi.



« Dans un Etat de droit, l'institution présidentielle qui est l’incarnation de la Nation requiert le respect de chaque citoyen sénégalais. Chacun peut donner librement son opinion où même critiquer la politique du régime en place sans en être inquiété mais faudrait-il le faire dans le respect qui entoure la fonction de chef de l’Etat », ont déclaré Babacar Ba et ses camarades. Ils ajoutent que « les injures, les insultes, les calomnies et les allusions de bas de ceinture portés sur l’institution présidentielle ne font que l’affaiblir et fragilisent en même temps notre démocratie ».



A ce titre, le Forum du justiciable invite les acteurs politiques à « réconcilier la parole publique et le discours politique avec la courtoisie et la politesse qui sont des principes de civilité indispensables à la bonne marche de notre démocratie ».