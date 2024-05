Affaire Abdoulaye Seck : un membre de Rewmi crie au complot

Aly Nguer Faye, membre du Secrétariat national de la jeunesse de Rewmi, formation d’Idrissa Seck, n’est pas convaincu par l’enquête de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (ICRTIS) qui a abouti, dans le cadre d’un trafic international de drogue et de blanchiments de capitaux, à l’arrestation de huit mis en cause dont le fils de l’ancien Premier ministre.



« Beaucoup de manipulations et de mensonges entourent cette affaire », se désole-t-il, repris par Libération. Le rewmiste d’ajouter : « C’est un complot monté par le gouvernement actuel pour atteindre Idrissa Seck. Depuis leur arrivée au pouvoir, ils n’ont cessé de multiplier les actes pour le déstabiliser. » La preuve, enchaîne-t-il : « Récemment, ils ont agité le dossier du foncier de Mbour 4 qui est un mensonge plat. D’ailleurs, Abdoulaye Sow (ancien ministre de l’Urbanisme et du Logement) l’a affirmé dans une télévision de la place. »



Aujourd’hui, s’indigne le collaborateur du candidat malheureux à la Présidentielle du 24 mars dernier, « ce même complot s’étend jusqu’à son fils pour des histoires qui ne tiennent pas debout. Déjà, ils disent qu’il a été arrêté au poste de Keur Ayib alors que c’est archifaux. Il a été interpellé dans un hôpital de la place. »