Affaire Adama Gaye : Le ministre de la Justice fait la leçon à Mamadou Lamine Dialllo

Le dossier du journaliste Adama Gaye a atterri, ce mercredi 2 novembre, à l’Assemblée nationale. Ce, lors du vote du budget du ministère de la Justice. Face à Me Malick Sall, le député Mamadou Lamine Diallo a voulu être "l'avocat" de Gaye inculpé pour offense au Chef de l’Etat.





Ainsi, il a lu la lettre du journaliste qui a écrit un livre intitulé « De la prison sénégalaise aux pyramides d’Egypte ». En fait, depuis sa liberté provisoire, Adama Gaye vit au Caire, en Egypte.





Ce qui est loin de plaire au Garde des Sceaux. Devant les députés, il a recadré le parlementaire. « J’ai été très surpris par la réaction de Mamadou Lamine Diallo qui a lu la lettre d’un homme qui est poursuivi par la justice et je pense que ce n’est pas un lieu comme votre auguste Assemblée qu’on doit porter ce genre de message », a lancé Me Malick Sall. Tout en précisant : « Je ne suis pas dans les polémiques, mais il y a des choses beaucoup plus importantes à signaler. D’autant plus que le député marche sur les prérogatives de la justice alors qu’il est parlementaire. Il est en train de juger une affaire qui est en instruction ».