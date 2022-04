Affaire Adji Sarr : Queen Biz promet l’enfer à Françoise Hélène Gaye

Queen Biz promet l

Le torchon brûle entre Queen Biz et Françoise Hélène Gaye. En effet, la coordinatrice du Collectif pour la défense des droits d’Adji Sarr (CODDAS), François Hélène a menacé Coumba Diallo alias Queen Biz de lui coller un procès au nom du CODDAS et de l’ONG américaine Defense of Woman and Children’s Right (DWCR) si jamais elle n’arrête pas de s’en prendre à Adji Sarr dans ses posts. « Tu joues avec le feu ma chérie », avertit la « maman » de Adji qui accuse Queen de se rabattre sur cette affaire Adji Sarr-Sonko pour le buzz qu’elle n’a jamais eu même après avoir dragué sans succès Karim Meissa Wade.





N'ayant pas sa langue dans sa poche, Queen n’a pas tardé à répondre à la tutrice de la masseuse la plus célèbre du Sénégal.« Yangui dora téral nak » a lancé la chanteuse. Elle a fixé un ultimatum à Françoise pour qu’elle retire ses propos avant samedi sinon la réplique sera salée pour elle.