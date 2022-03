Affaire Adji Sarr-Sonko : Le journaliste Pape Ndiaye et sa famille menacés de mort

La vie du journaliste Pape Ndiaye de Walf et celle de sa famille semblent être en danger. En effet, le présentateur de "Balance" a été insulté et menacé de mort depuis sa dernière sortie pour décrypter l'affaire Adji Sarr-Sonko.





Il semblerait que certaines personnes d'un des deux camps ne veulent plus l'entendre parler de cette histoire de viol.