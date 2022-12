Affaire Amy Ndiaye : L’AMS fustige les “Députés agresseurs"

L’Association des Maires du Sénégal (AMS) “s’indigne de l’agression physique perpétrée en pleine session de l’Assemblée Nationale contre Madame Amy Ndiaye, Maire de la commune de Gniby”.



Elle condamne avec “la plus grande énergie de tels actes irrespectueux de la Nation et de la Femme, et fustige le comportement irresponsable des Députés agresseurs concernés. Rien ne peut justifier ces accès de violence au sein d’une institution en charge de la représentation des Sénégalais dont elle doit refléter les valeurs”.



“Il est important, pour que ce genre de situations ne se reproduise plus, que les mesures nécessaires soient prises tant au plan réglementaire qu’au plan judiciaire”, souligne l’AMS.



L’AMS exprime sa solidarité et son soutien à Madame le Député Maire Amy Ndiaye, et lui souhaite un prompt rétablissement.