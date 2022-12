Affaire Amy Ndiaye : ses soutiens menacent …

Giflée, la député Amy Ndiaye a également reçu un coup de pied au ventre. Elle peut compter sur ses camarades de parti et de Coalition (BBY) du département de Kaffrine. Ses soutiens ont tenu une conférence de presse pour dénoncer la violence subie par la maire de Gniby. Ils appellent à la mobilisation pour cela ne reste pas impuni, tout en lui témoignant toute leur solidarité.



Pour eux, le 1er décembre consacre désormais « l’intrusion de la violence bestiale et de la barbarie la plus hideuse, dans le temple par excellence de la démocratie et expression la plus achevée de la représentation nationale. »



Repris par Les Echos, ils ajoutent que l’acte posé par Massata Samb sur Amy Ndiaye, est « la preuve de l’agressivité de l’opposition, une horde de lycaons politiques faisant de la violence physique et verbale leur viatique. »



Aujourd’hui, « aucun Sénégalais, aucune sénégalaise, de quelque bord qu’ils puissent se situer ou appartenir ne devrait rester insensible à une aussi grave forfaiture », ont-ils lancé, tout en alertant sur le danger qui guette le Sénégal.