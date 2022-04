Affaire Astou Sokhna : Le directeur de l'hôpital de Louga limogé !

Le docteur Amadou Guèye Diouf n'est plus le directeur de l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le chef de l'Etat a mis fin à ses fonctions, ce mercredi. C'est l'une des mesures prises lors de la traditionnelle réunion du Conseil des ministres de ce jour, selon Libération online.





Le limogeage du Dr Diouf est survenu quelques jours seulement après le décès en couches d'une patiente du nom d'Astou Sokhna au service de maternité de l'hôpital régional de Louga.





Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a envoyé trois missions dans la capitale du Ndiambour, pour une enquête administrative, en vue de situer les responsabilités et éventuellement prendre des "mesures appropriées", selon un communiqué. On apprend d’ailleurs que la sage-femme et l'aide-soignant, présents lors du drame, ont été suspendus.





A noter également que la famille d'Astou Sokhna, dont la mort a suscité une vague d'indignation, a saisi, ce lundi, le procureur près le tribunal de ladite commune, qui a confié le dossier à la police.