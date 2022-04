Affaire Astou Sokhna : une série d’arrestations annoncées

Le directeur de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga, Dr Amadou Guèye Diouf, a été limogé. Il paie pour la mort d’Astou Sokhna, cette jeune dame décédée dans des conditions troubles dans l’établissement qu’il dirigeait alors qu'elle était arrivée au terme de sa grossesse.



En outre, des membres du personnel de l’hôpital sont suspendus et une procédure disciplinaire est engagée contre la sage-femme en service le jour des faits. Mais les choses ne devraient pas en rester là.



Parallèlement aux sanctions administratives prises, l’affaire suit son cours au pénal avec la plainte de l’époux d’Astou Sokhna. En effet, apprend-t-on ce jeudi dans le journal Libération, une série d’arrestations est attendue «dans les prochaines heures». Celles-ci seront menées par le commissariat central de Louga, saisi par le procureur de la République.



Le chef du parquet indique l’enquête a pour but «d’élucider les circonstances de la mort d’Astou Sokhna et de circonscrire, le cas échéant, les responsabilités des personnes mises en cause directement, pour n’avoir pas porté assistance à une personne en danger, et, indirectement, s’il y a lieu, pour tout acte de négligence (…) qui serait susceptible de revêtir la qualification d’homicide involontaire».