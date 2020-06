Affaire Batiplus : El Hadji Kassé donne une leçon de journalisme à Cheikh Yérim

Le ministre conseiller en Arts et Culture du chef de l’État a réagi à l’affaire Batiplus dans laquelle Cheikh Yérim Seck a été placé sous contrôle judiciaire. Et, c’est pour donner une leçon de journalisme.





«Les journalistes doivent exiger de leurs sources des preuves, car une source n’est jamais neutre. Elle a toujours une attente en retour. Entre la source et le journaliste, il y a toujours ce qu’on appelle un rapport de manipulation, un rapport de triangulation», a déclaré, ce dimanche, El Hadji Kassé à l'émission Grand Jury de la Rfm dont il était l'invité.





Et de marteler : "La vérification de l’information est l’une des règles de base les plus importantes du journalisme. Le journalisme est un métier d’ordre scientifique. On y étaye ses allégations par la preuve".





L’ancien Directeur général du quotidien national Le Soleil de conclure son argumentaire : «La dignité ou la liberté d’un journaliste n’est pas supérieure à celle d’un citoyen».