Affaire «bébé Lassana» : les terribles aveux de la meurtrière présumée

L’affaire de la mort de Lassana Wagne, un bébé de sept mois retrouvé sans vie au fond d’un puits dans un village à Kédougou, connaît de nouveaux développements.



Selon Libération, l’enfant aurait été tué sur instruction de la coépouse de sa mère, Fatou Wagué, et de sa grand-mère paternelle, Siya Souaré.



L’auteur de l’assassinat serait une voisine de la famille nommée Fatoumata Tounkara. Les trois dames sont en détention.



Le journal renseigne que Fatoumata Tounkara est passée aux aveux ce mercredi 16 mars, soit vingt-quatre heures après son arrestation.



En larmes, elle a déclaré s’être introduite, le jour du drame (jeudi 10 mars), dans la chambre où dormait Lassana Wagne pour le prendre et l’envelopper dans une couverture avant de le jeter dans un puits.



En se fondant sur les confessions de la mise en cause, la gendarmerie a procédé le même jour à la reconstitution des faits. C'était en présence du procureur de la République, souligne Libération.



Dans sa déclaration, rapporte la même source, la meurtrière présumée a affirmé avoir agi sous la dictée de Fatou Wagué et de Siya Souaré.



La première, est la coépouse de la mère de l’enfant, Aminata Sow. Elle entretenait des relations heurtées avec cette dernière. La seconde est la grand-mère paternelle du bébé.



Le drame est survenu jeudi dernier. En revenant de la boutique, Aminata Sow se rend compte que son enfant a disparu. Il alerte le village et la gendarmerie. Le corps sans vie de son bébé de sept mois sera retrouvé plus tard au fond d’un puits.