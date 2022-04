Affaire Boffa Bayotte : Comment les 14 victimes ont été exécutées avant d’être brûlées

Jugés dans l’affaire de la tuerie de Boffa Bayotte, René Capain Bassène et 11 autres accusés risquent la perpétuité, pour des actes de barbarie qui ont causé la mort de 14 personnes au mois de janvier 2018.



Dans sa livraison de ce jeudi, ‘’Libération’’ revient sur la façon dont les bûcherons ont été exécutés, avec sang-froid, par des hommes armés dans la forêt des Bayottes.



‘’Les informations auprès des surveillants révélaient que les victimes étaient des coupeurs et des ramasseurs (de bois) qui avaient été interceptés dans la forêt, les uns après les autres, par un groupe composé d’une vingtaine de personnes armées et encagoulées. Après les avoir rassemblés et dépouillés, ils les ont fait coucher par terre avant de tirer sur eux, puis mettre le feu sur leurs corps’’, rapporte le journal.



‘’Libération’’, qui a parcouru le certificat de genre de mort des 14 victimes, parle de mort horrible des suites de coups et blessures par armes à feu tirées à bout portant.