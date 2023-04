Affaire Boffa Bayotte : Le procès en appel fixé au 19 mai prochain

René Capin Bassène et Omar Ampoï Bodian vont être appelés à nouveau à la barre pour un second round dans l'affaire dite de la tuerie de Boffa Bayotte. Ce procès en appel du journaliste René Bassène et du chargé de mission du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) Ampoï Bodian est prévu le 19 mai 2023.







Pour rappel, ces deux détenus à la Mac de Ziguinchor ont été déclarés coupables dans la tuerie survenue à Boffa Bayotte, dans le sud de Ziguinchor, en janvier 2018. Ils ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par le tribunal de grande instance de Ziguinchor en juin 2022, ainsi que César Atoute Badiatte jugé lui par contumace.