Affaire Brice Theret : Révélations explosives sur les viols de 8 mineurs par un humanitaire français

Nouveau rebondissement dans l’affaire de viols sur des mineurs qui concerne l’humanitaire français Brice Theret.



Il a violé pendant plusieurs mois des filles défavorisées âgées de moins de 15 ans dans le centre de l'Adtp "Eléments terres" sis à Keur Mbaye Fall.



D’après les révélations de la responsable du centre, B. C. Y. Fall, le Français avait envoyé à l’une des victimes, F. G. dite M. S., des vidéos pornographiques de lui dans lesquelles, torse nu, il exhibait son sexe et se masturbait.



Selon le quotidien Libération qui crève l'abcès dans sa parution du jour, un enfant du centre nommé O. L. avait d'ailleurs visionné les vidéos des ébats sexuels de Brice Theret.



Le mis en cause avait également demandé à une autre victime du nom de M. S. de lui envoyer des vidéos dans lesquelles elle devrait être totalement nue, moyennant la somme de 8000 Fcfa.



Brice entretenait aussi des relatons intimes avec M. S. Mieux, il lui envoyait des vidéos et images pornographiques et lui demandait même d’en faire autant.