Affaire capitaine Touré : Les détails de la procédure disciplinaire

Retour sur la «démission» du capitaine Seydina Oumar Touré de la gendarmerie nationale. Et c’est le quotidien Source A qui nous en apprend des choses sur le déroulé de la procédure disciplinaire enclenchée, hier, avec la mise aux arrêts de rigueur, pour 45 jours, de l’enquêteur de la Section de Recherches qui fait, depuis quelques jours, dans le sillage de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, les choux gras de la presse.Arrivé à 15 heures à la Caserne Samba Diéry Diallo de Colobane, le capitaine Touré a d’abord procédé à la rédaction de la réponse de la demande d’explication qu’il a remise à son supérieur hiérarchique, en l’occurrence le commandant de la Section de Recherches Abdou Mbengue.Par la suite, il reviendra au commandant Mbengue de dresser un rapport circonstancié de la situation qu’il devra transmettre au Haut commandant de la gendarmerie et Directeur de la Justice militaire. Le Général de corps d'armée Jean Baptiste Tine se fera sa propre religion sur les agissements de son officier et s’en ouvrira au ministre des Forces armées.Pour sa part, Me Sidiki Kaba se chargera d’informer le Chef suprême des armées, Macky Sall, en lui faisant un résumé de la situation. En possession de toutes les informations, le président de la République prendra la mesure qu’il jugera opportune.