Affaire de l’élève-greffier victime d’AVC : La réaction des bonnes volontés après le reportage de Seneweb

L’histoire pathétique de Mohamed Lamine Fadera, du nom de cet élève greffier victime d’un accident vasculaire cérébral vous avait été racontée le 4 janvier dernier par Seneweb. Un mois après, les bonnes volontés ne cessent de réagir en faveur de ce fils unique de sa mère qui était à six mois de la fin de sa formation à l’École Nationale d’Administration section Centre de Formation Judiciaire (ENA/CFJ).





L’amicale nationale des greffiers du Sénégal, informée, a engagé des négociations avec les ministères de la Justice, de la Santé et de l’Action sociale pour son évacuation en Europe pour des soins spécialisés. Dans l’attente d’une suite favorable à ces démarches, elle a remis à la famille une enveloppe d’un million sept cent cinquante-deux mille cinq cents (1.752.500 F) pour faire face aux soins d’urgence. Maître Ibrahima Sarr, le président national de cette structure de préciser qu’il n’est pas de leur devoir de l’évacuer en Europe mais l’Amicale s’est érigée en facilitatrice pour assister un collègue. "Et dans les jours ou semaines à venir, d'autres fonds seront levés toujours en faveur de la famille", a-t-il ajouté. Les greffiers de Sédhiou ont également remis à la famille une enveloppe de cent trente mille francs (130.000 F).





Son ancien proviseur, Landing Danfa et son ancien professeur de philosophie M.Diouf du lycée de Bounkiling (dans la région de Sédhiou) ont également organisé une quête en faveur de Mohamed Lamine Fadéra. Cette requête auprès des bonnes volontés de la localité et d’ailleurs a pu rapporter quatre cent soixante-onze mille francs (471.000 F) remis à la famille.





Toujours dans l’optique de faciliter la prise en charge complète de ce jeune étudiant cloué au lit, l’Amicale des étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint Louis (UGB) a contribué à hauteur de sept cent douze mille francs (712.000 F). D’autres étudiants comme ibrahima Sakho, Oumar Seydi et Awa Diallo ont participé à hauteur de cent soixante-dix mille (170.000 F). Une autorité, qui préfère garder l'anonymat, a donné cinq cent mille francs (500.000 F). Onass Mendy et amis ont aussi donné soixante-quinze mille (75.000 F).





Sadio Fadéra, le père de Mohamed Lamine est comblé d’émotions vu cette solidarité agissante de la communauté qu’il remercie du fond du cœur. Certes, dit-il, cet argent le rassure en ce qu’il peut louer des taxis pour les va et vient entre Sédhiou et Ziguinchor ; entre Sédhiou et Dakar, lui permettre de payer les ordonnances, d’assurer le régime alimentaire de son fils mais ce qui le rassure le plus c’est son évacuation vers l’Europe. Pour Sadio Fadera, qui verse des larmes à chaque fois qu'il voit son fils allongé sur son lit dans la courette de la maison, la trentaine de séances de réadaptations ont montré leur limite. Il s’agit d’un problème de neurologie et un neurologue sénégalais lui demande un million neuf cents pour une semaine d’internat sans lui rassurer que l’enfant sera guéri de sa maladie.