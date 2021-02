Affaire de la mineure S. K. : Retour de parquet pour les 18 présumés violeurs en série

Les 18 personnes arrêtées à Saint-Louis -parmi lesquelles des commerçants, des charretiers, des talibés et des pères de famille, dont un vieil homme âgé de 77 ans- dans l’affaire de la fille mineure de 13 ans, S. K. violée à maintes reprises, ont bénéficié d’un retour de parquet.D’après L’Observateur, ils seront présentés, ce matin, devant le procureur de la République.Et, ça sent le roussi pour les mis en cause qui devraient être inculpés et placés sous mandat de dépôt, indique le journal.Le dossier va faire l’objet d’une information judiciaire.À signaler que la mineure, transformée en objet sexuel depuis un an, était "vendue" à 10 000 Fcfa la passe par ses deux cousines proxénètes que sont C. MB. et E. MB.