Affaire de la saisie record de drogue : Les familles des 6 détenus devant le ministère de la Justice, vendredi

En détention préventive depuis 2018, dans l’affaire de la saisie record de drogue, Vieux Diop, Babacar Diop, Mamadou Niang, Seydina Mohamed Ndiaye, Dioula Sow et Alioune Badara Coly vont passer leur troisième Tabaski à la prison. Ils attendent toujours d’être édifiés sur leur sort.





Afin d’appeler les autorités judiciaires à ouvrir leur dossier, leurs familles et le soutien de l'activiste Guy Marius Sagna vont organiser une manifestation devant le ministère de la Justice, le vendredi 16 juillet prochain. «Cinq jours avant la Tabaski», précise le coordonnateur du Frapp dans une note reçue ce dimanche 11 juillet.





Les manifestants comptent dire non aux longues détentions, libertés provisoires et aux contrôles judiciaires à géométrie variable, à l'insécurité juridique de tous les citoyens et aux libertés provisoires pour Vieux Diop, Babacar Diop, Mamadou Niang, Seydina Mohamed Ndiaye, Dioula Sow et Alioune Badara Coly.





«J'accuse la douane sénégalaise de laisser des innocents croupir en prison injustement. J'accuse le président du Sénégal, Monsieur Macky Sall, de traiter dans une affaire de drogue avec bienveillance des Toubabs qui y étaient impliqués et de traiter de manière scandaleuse des Sénégalais qui devraient être décorés pour service rendu à la nation. J'accuse l'État du Sénégal, sur sept travailleurs de Dakar Terminal arrêtés, d'avoir libéré les cinq et de s'acharner injustement sur deux travailleurs», déplore Guy Marius Sagna.





Avant de se demander : «N'est-on pas face à une mafia dont les ramifications vont du port à la douane, en passant par la justice qui reproche et sanctionne ces six citoyens du crime d'être responsables de la saisie record de drogue de plus d'une tonne, pour avoir refusé d'y participer et de l'avoir dénoncée ?»