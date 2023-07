Affaire de réseau de prostitution à Fatick : A. Ngom et A. Nd risquent des peines lourdes

Une affaire de réseau de prostitution secoue ces derniers jours la ville de Fatick. L'affaire a éclaté lorsque qu'une jeune fille du nom de D Dione a envoyé un vocal et des vidéos de sextape pour piéger la fille A Ng âgée de 18 ans qui d'après les rumeurs dirige un réseau de prostitution.



Dernièrement c'est ce débat qui tient en haleine les Fatickois. Des jeunes filles âgées entre 17 et 18ans sont autour d'une affaire de réseau de prostitution. En effet, DD, âgée de 17 ans voulait piéger A Ng pour savoir si elle gère un réseau ou pas. Alors pour mieux préparer son coup, elle envoie un vocal Watsapp à A Ng où elle lui dit : "Ces temps-ci la prostitution ne marche plus, les clients se font désirer et les prix proposés sont dérisoires." Sans connaître le numéro,, A Ng. lui répond : "Maintenant je vais te présenter des clients qui payent entre 10 000 et 40 000 francs CFA. Mais avant ça, envoie-moi tes vidéos nues pour que je puisse les montrer aux clients."



Très curieuse, la fille accepte.



Malheureusement, l'affaire a pris de l'ampleur et a atterri au tribunal de grande instance de Fatick. Car la fille DD a fini par porter plainte pour diffusion de vidéos sextape. Elle commençait à recevoir des appels de plusieurs hommes parmi eux figure A Ndour qui lui faisait des propositions malsaines.



Après l'enquête A Ng et le sieur A Nd. sont placés sous mandat de dépôt. C'est ce mercredi 12 juillet qu'ils ont été jugés au tribunal de Fatick.



Devant la barre, A Ng révèle : "Je ne gère pas un réseau de prostitution je voulais juste connaître D. Dione qui enquêtait sur ma vie c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé de m'envoyer ces photos et vidéos nues. Après j'ai envoyé les vidéos à A Ndour pour qu'elles me les gardent parce que DD avait commencé à supprimer nos discussions sur Watsapp et je voulais avoir des preuves. Mais mon intention n'était pas de diffuser ses sextape (DD)"



Concernant A Nd au lieu de se limiter à garder les vidéos il a cherché le contact de la fille pour la menacer afin de coucher avec elle." J'ai contacté DD et je lui ai donné rendez-vous au cimetière vers les coups de 21h. Ce qu’elle a accepté une fois sur les lieux je lui ai demandé de coucher avec moi sinon je vais publier ces vidéos, mais elle a refusé et je l'ai laissé partir", explique-t-il.



Le procureur a demandé une peine d'emprisonnement de 2 ans ferme pour A Ng poursuivie pour diffusion de sextape. Quant à A Ndour, il est poursuivi pour une proposition intentionnelle à l'endroit d'une mineure et le maître des poursuites a demandé 5 ans d'emprisonnement ferme.



Le verdict sera connu le mercredi 19 juillet.