Affaire des 11 bébés morts à Tivaouane : La nouvelle requête de Mballo Dia Thiam et Cie

L’Alliance des syndicats de la santé (Asas/Sutsas-Sudtm-Sat Santé D-Cnts/Santé) And Gueusseum se réjouit de la libération de la sage-femme et de l’infirmière de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Ce, dans l’affaire des 11 bébés morts au service de néonatalogie.





Toutefois, elle plaide pour que le technicien de maintenance, en prison, bénéficie lui aussi d’une liberté provisoire. «C’est un sentiment de joie qui nous anime sur la libération de ces camarades qui étaient détenues depuis bientôt quatre mois et nous pensons que rien n’est plus agréable que la liberté. Nos camarades vont retrouver leurs familles, le temps que tout le monde comprenne les conditions dans lesquelles elles ont été arrêtées. Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour la libération de ces agents», a d’emblée déclaré le président Mballo Dia Thiam, sur Rfm.





Avant d’introduire une demande à l’endroit des autorités judiciaires. «Nous pensons aussi que le camarade Fodé Dione, le maintenancier, devrait bénéficier de la même faveur, en attendant un procès».