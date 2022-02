Affaire des 94 milliards : les nouvelles révélations

Rebondissement dans l’affaire du TF 1451/R, le Titre Foncier devenu célèbre à la suite des nombreuses passes d’armes entre Ousmane Sonko et Mamour Diallo qui se sont mutuellement accusés d’avoir essayé de profiter du contentieux.







Aujourd’hui, informe ‘’SourceA’’ dans sa livraison du jour, une nouvelle proposition vient d’être faite aux héritiers par l’intermédiaire de deux avocats.





Me M. Mb et Me. T, ont envoyé une correspondance aux héritiers de Feu Mbagour Diagne, leur demandant d’accepter la vente d’une partie des 258 hectares à 30 milliards F Cfa à leur client.