Affaire des bébés morts à l’hôpital de Tivaouane : Un expert dresse un bilan de 17 décès …

Incendie à l'hôpital de Tivaouane, environ 17 morts

L’incendie du service Néonatal de l’hôpital El Hadji Abdoul Aziz Sy de Tivaouane, de ce mercredi 25 Mai aurait fait plus de onze décès. La révélation est de Hamath Soumaré qui parle de 17 morts.