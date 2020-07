Affaire des Gazelles Oryx : Le Ferlo s'insurge contre Abdou Karim Sall

Le transfert des gazelles Oryx vers d'autres destinations est au centre d'une vive tension en ce moment dans le Ferlo. Après les organisations de la société civile et des jeunes qui multiplient des sorties pour s'insurger contre le transfert de ces animaux sauvages, c'est le maire de Ranérou qui monte au créneau. Selon Arona Ba, le transfert de ces gazelles à été fait nuitamment sans que les autorités n'en soient informées.





« Nous avons eu à sensibiliser les braconniers et ceux qui faisaient la chasse autour de l'enclos mais si on apprend par la suite qu'une autorité responsable de l’Environnement a enlevé 6 Oryx nuitamment pendant le couvre-feu, je dis que c'est regrettable. Il est inacceptable qu’un responsable à ce niveau puisse avoir un comportement pareil. Nous avions reçu une délégation ministérielle mais on ne savait pas par la suite qu'ils allaient revenir pour récupérer ces gazelles pour les amener dans un endroit privé », précise Arona Ba.





Arona Ba ainsi que le président du Conseil départemental, interpellent le Président Macky Sall sur cette affaire.





« On demande solennellement au président de la République de faire la lumière sur cette affaire car c'est un acte irresponsable et on le condamne avec fermeté », a soutenu Aliou Dembourou Sow sur la Rfm.