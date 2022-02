Affaire des homos arrêtés à Baobab : Jamra se constitue la partie civile

L’affaire des homosexuels, surpris en pleins ébats dans la mosquée de Sicap Baobab Karack, avant hier, pendant le match Sénégal Burkina Faso, ne sera pas rangée dans les tiroirs. L’Ong Jamra va se constituer partie civile.



C’est ce qu’annoncé l’organisation islamique dans un communiqué où elle exprime toute sa consternation de savoir que c’est dans un lieu de culte, une mosquée, que l’acte ignoble a été posé par les deux personnes homosexuelles.



L’éducateur Mame Matar Guèye et Cie comptent poursuivre cette affaire jusqu’au bout, informe le quotidien Les Echos.



‘’Afin que tous ces pervers qui ont profané et souillé ce haut lieu de culte soient poursuivis et sévèrement sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture’’, ont-ils déclaré.