[Enquête] Affaire des passeports diplomatiques: Ni le Ministère des Affaires étrangères ni la Présidence n’est impliquée

L’affaire des passeports diplômatiques qui prédomine l’actualité nationale, détient son lot de secrets. Leral a essayé de percer le mystère à travers une enquête munitieusement menée. Et, la découverte a été effarante. Ni le Ministère des affaires étrangères ni la Présidence n’est impliquée. Le cerveau est le secretaire particulier d’un grand marabout. C'est la présidence qui a déclenché l'enquête et faire infiltré des agents de la DIC.