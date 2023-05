AFFAIRE DES PÊCHEURS DE CAYAR ET DE MBORO : Le procès renvoyé à nouveau en audience spéciale au vendredi 5 mai

Le vendredi 14 avril dernier, le jugement du dossier des 40 pêcheurs de Cayar et de Mboro, devant le tribunal de grande instance de Thiès, a, compte tenu du nombre pléthorique des prévenus et de la situation critique de certains blessés toujours en observation, était programmé ce mardi 2 mai, en audience spéciale.







Mais l'affaire a été renvoyée et sera jugée en audience spéciale le vendredi 5 mai 2023.





Ces pêcheurs ont été arrêtés suite aux violents affrontements du 2 avril 2023, ayant opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de la Grande Côte. Une bataille rangée qui avait fait un mort et plusieurs blessés. Les pêcheurs de Cayar sont poursuivis pour «participation à une manifestation non autorisée et destruction de biens appartenant à autrui», ceux de Mboro, eux, doivent répondre des délits de «coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui».





Le procureur de la République du tribunal de grande instance de Thiès, Cheikh Dieng, remarquait, dans une récente sortie, que «ces événements, avec leur extension sur le continent à Mboro, puis à Cayar, ont occasionné des violences physiques graves sur des personnes, ainsi que des dégradations de biens dans ces localités». Et que «des investigations exhaustives ont été immédiatement menées et ont conduit à l’interpellation d’une vingtaine de mis en cause à Cayar et plus d’une dizaine à Mboro».





Selon lui, «les procédures ouvertes font l’objet d’un traitement à la mesure de la gravité des actes commis».