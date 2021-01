Affaire Diary Sow : Le Réseau Siggil Jigéen appelle les autorités sénégalaises et françaises à la responsabilité

«Diary, une fille vertueuse, enracinée dans ses valeurs africaines, absorbée par les études, par l’écriture et la peinture »



Le Réseau Siggil Jigéen n’est pas insensible à la disparition de Diary Sow constatée depuis début janvier. Ainsi, il en appelle à la responsabilité des autorités sénégalaises et françaises à ne ménager aucun effort pour retrouver la jeune Diary dans les meilleures conditions. Arguant que les membres prônent l’excellence féminine dans l’éducation, ces femmes exhortent aussi toute autre personne pouvant aider à la recherche à s’associer aux efforts des autorités compétentes.« Suite à la disparition de Mlle Diary SOW, meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, le Réseau Siggil Jigéen exprime toute sa solidarité au peuple sénégalais, à toutes les femmes et mères, à la famille de Diary SOW et principalement à sa maman. Brillante élève, auteure d’un roman et très populaire au Sénégal pour ses performances scolaires, Diary SOW, âgée de 20 ans, est en classe Prépa au Lycée Louis-Le-Grand de Paris. Elle n’a plus donné de ses nouvelles depuis le 04 janvier 2021 », a-t-on écrit dans un communiqué signé par la présidente Safiétou Diop Fall, ce jeudi 14 février.Le document de rappeler que « réputée être ‘’une élève ponctuelle, très sérieuse’’, Diary SOW a bénéficié d’une bourse d’excellence de l’Etat du Sénégal pour ses excellents résultats. Diary SOW, originaire de Mbour, s’est fait connaître en remportant plusieurs concours. « Élue Miss Sciences, en 2017, alors qu’elle était en seconde scientifique au Lycée d’Excellence de Diourbel, Diary SOW a remporté à deux reprises, en 2018 et 2019, le concours général, faisant d’elle la ‘’meilleure élève’’ du pays. Après avoir obtenu une mention très bien au bac scientifique, elle a rejoint Paris en 2019 et intègre, en septembre dernier, la classe prépa physique-chimie de Louis-le-Grand », ajoute-t-on.Pour le Réseau Siggil Jigéen, « elle est devenue un modèle de réussite particulièrement pour les filles au Sénégal ».Issue d’une famille très modeste, Diary Sow, rappelle Safiétou Diop Fall et Cie s'est quand même hissée à ce niveau d’excellence. Ils avancent : « Au lycée, elle a toujours été major de sa classe. Diary est une fille vertueuse, enracinée dans ses valeurs africaines, absorbée par les études, par l’écriture et la peinture ».