Affaire Dieynaba Traoré : Les premiers éléments de l’enquête

Plusieurs questions restent sans réponses dans l'affaire Dieynaba Traoré retrouvée morte, au milieu des filaos, à Tivaouane Peulh.



La gendarmerie mène d’intenses investigations et des auditions tous azimuts pour cerner cette triste affaire.



Tuée par un objet tranchant après plusieurs coups portés à la gorge et à la nuque, Dieynaba a essayé de se défendre. Elle a été touchée au niveau du bras et du ventre.



D’après des sources de Libération, il n’est pas exclu que Dieynaba Traoré ait été tuée dans un autre endroit avant que son corps ne soit jeté nuitamment au niveau des filaos.



Ce qui est fort probable, si l’on tient compte des premiers éléments de l’enquête qui s’intéresse aussi à l’environnement de la victime.



Dès les premiers constats, les enquêteurs ont remarqué qu’il n’y avait pas de traces de bagarre ou d’agression sur la supposée scène de crime.