Affaire Dmedia : Thierno Bocoum invite l’Etat à trouver un moyen de régler la question

L’affaire Dmedia n’a pas livré tous ses secrets. Nombreuses sont les autorités à se prononcer sur la question. « Affaiblir un média, c’est affaiblir un peuple. Sentv, Zikfm, Tribune appartiennent au peuple. Leur rôle de service public a été maintes fois prouvé. Le combat contre le Covid-19 en est bien une illustration », a dit Thierno Bocoum. Il invite ainsi l’Etat à trouver un moyen de régler cette question.



L’égalité des citoyens devant la loi permet de réclamer un impôt à tout entrepreneur. Cependant, dans les faits, l’équité a permis à titre dérogatoire, d’exonérer des entreprises de ce paiement dans certaines circonstances ou de leur fixer des conditions plus souples selon lui. « De 2015 à 2019, 3500 milliards de francs CFA d'exonérations fiscales ont été accordées par le Sénégal à des multinationales pour la plupart » note l’ex parlementaire. Qui ajoute que " l’équité voudrait que des pères et mères de famille ne soient pas sacrifiés sur l’autel d’un règlement de compte politique, motif d’un tel acharnement et d’une telle précipitation. L’équité exige qu’à la place d’être tué, qu’un média soit aidé à prospérer pour protéger l’accès à l’information qui est un droit consacré par la Constitution sénégalaise, mais aussi dans des conventions internationales que notre pays a ratifiées".