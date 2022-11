Affaire du Kankourang à Coubanao-Bignona : Le G7 impose l'arrêt des cours jusqu'à nouvel ordre

Le mot d'ordre de grève de 72 heures décrété par le G7 de Bignona en guise de soutien à leurs collègues et camarades de Coubanao se poursuit. En plus d'infliger aux élèves de Bignona un arrêt systématiquement des cours depuis hier, les responsables syndicaux du G7 donnent l'ordre à leurs collègues de Coubanao d'arrêter les cours jusqu'à nouvel ordre au CEM comme au Lycée. Une décision soutenue malgré la rencontre tenue hier à Coubanao.



C'est parti pour une longue période de crise scolaire à Bignona, notamment à Coubanao. Le verdict est tombé et réitéré par le G7, suite à des agressions répétées et préméditées envers des enseignants dans cette localité. La dernière en date, l'attaque de domiciles de leurs camarades enseignants dans la nuit du Vendée 11 novembre dernier. Une situation déplorée par le secrétaire général du Sels de Bignona et coordonnateur du G7, Yancouba Badji. Ce dernier fustige en outre le silence des autorités sur ces attaques répétées envers des enseignants par des groupes de jeunes accompagnés de Kankourang.



" Nous ne comprenons pas les agissements des populations de Coubanao envers les enseignants", dit Yancouba Badji. Le G7 exige des autorités administratives et judiciaires du développement de Bignona et de la région de Ziguinchor la prise de mesures concrètes et fermes contre ces actes. Yancouba Badji d'ajouter : " Ce que nous ne comprenons pas c'est la faiblesse que l'administration affiche à l'endroit des auteurs de ces actes".