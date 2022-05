Affaire Dubaï Porta Potty : 2 animatrices de radio et télévision du Sénégal parmi les victimes

Il y a quelques jours, on a publié la liste des pays d’où seraient originaires les Africaines citées dans le scandale Porta Potty. D'après nos sources, les pays le plus représentés dans ce scandale, sont les deux Congo avec 78 filles, suivis de la Côte d’Ivoire (57 filles), le Cameroun (49 filles) et le Sénégal, avec 43 filles.





Voici la listes des pays concernés:





COTE D’IVOIRE: 57 FILLES IDENTIFIÉES, 05 INFLUENCEUSES, 07 MISS, 08 ARTISTES, 06 WEB COMÉDIENNES, 16 TIK TOKEUSES, 07 MANNEQUINS, 02 ANIMATRICES TÉLÉS CHRONIQUEUSES

CAMEROUN : 49 FILLES IDENTIFIÉES PARMI CES DERNIERES, ON DENOMBRE 06 INFLUENCEUSES, 12 ARTISTES, 07 MISS, 15 TIK TOKEUSES

GUINÉE CONAKRY: 27 FILLES IDENTIFIÉES, DANS CE LOT, ON RETROUVE, 05 INFLUENCEUSES, 02 WEB COMÉDIENNES, 06 ARTISTES , 15 TIK TOKEUSES

MALI: 20 FILLES IDENTIFIÉES, DANS CE GROUPE, ON RETROUVE 03 INFLUENCEUSES, 02 ARTISTES, 11 TIK TOKEUSES, 07 MISS

BURKINA FASO, 21 FILLES IDENTIFIÉES PARMI CES DERNIERES, Il Y A 06 MISS, 04 MANNEQUINS, 03 ARTISTES, 07 TIK TOKEUSES

BÉNIN: 31 FILLES IDENTIFIÉES , DANS LE GROUPE FIGURENT 14 TIK TOKEUSES, 07 MANNEQUINS HÔTESSES, 04 ARTISTES, 02 INFLUENCEUSES DONT UN QUI VIENT DE SE RETABLIR D'UNE MALADIE

TOGO: 26 FILLES IDENTIFIÉES, DANS LE GROUPE, ON RETROUVE 04 MISS, 11 MANNEQUINS DONT 03 GÉRANTES D’AGENCE D’HÔTESSES, 08 TIK TOKEUSES, 02 ARTISTES

RDC ET CONGO: 78 FILLES IDENTIFIÉES, DANS CE GROUPE ON DENOMBRE 26 ARTISTES, 18 INFLUENCEUSES, 23 TIK TOKEUSES, 07 MISS 02 PROPHÉTESSES, 15 MANNEQUINS, 07 WEB COMÉDIENNES

SÉNEGAL: 43 FILLES IMPLIQUEES, PARMI CES DERNIERES, IL Y A 11 MISS, 14 TIK TOKEUSES 13 MANNEQUINS, 02 ANIMATRICES DE RADIO ET TÉLÉ.

NB la liste est longue et l'enquête continue.