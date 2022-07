AFFAIRE FRANÇOIS MANCABOU : MPCL-LUY JOT JOTNA DE CHEIKH TIDIANE GADIO SE DRESSE CONTRE LES “CONTRE VÉRITÉS ET FABRICATIONS"

L’affaire François Mancabou, du nom de ce présumé membre du groupe Force Spéciale, arrêté en marge de la manifestation de YAW en juin, et mort dans le cadre de sa garde à vue dans des conditions encore mystérieuses, continue de faire des vagues. Le parti du Dr Cheikh Tidiane Gadio, où a travaillé Mancabou, a tenu à apporter cette fois des précisions sur Clémentine Coly, qu’il présente comme “une dame, faussement présentée aux Sénégalais comme étant « l’épouse de François Mancabou »”. Face aux “contrevérités” de cette dernière sur leur leader, MPCL-LUY JOT JOTNA donne sa version des faits que Seneweb publie in extenso.









COMMUNIQUÉ DU MPCL – LUY JOT JOTNA





« L’AFFAIRE MANCABOU »

HALTE À LA TEMPÊTE DES CONTRE-VÉRITÉS

ET DES FABRICATIONS





Ainsi donc, le Président du MPCL et de l’IPS, le Docteur Cheikh Tidiane Gadio, au vu et au su de tous nos compatriotes, a observé une retenue stoïque par rapport à une campagne de mensonges incandescents et de dénigrements tout azimut à propos de ses relations avec le défunt François Mancabou.







Une dame, faussement présentée aux Sénégalais comme étant « l’épouse de François Mancabou », surement pour « crédibiliser » davantage son récit, s’est laissée manipuler dans certains réseaux sociaux et a répandu des contre-vérités manifestes et malveillantes contre le Président Cheikh Tidiane Gadio.







N’eût été la peine éprouvée par le Leader du MPCL à l’annonce des graves ennuis judiciaires de son ancien et loyal collaborateur François Mancabou, une citation directe lui aurait été immédiatement servie pour venir prouver devant le juge ses graves accusations. Cette citation reste une option pour tous les membres du « commando » dûment actionné pour tenter de lier « l’affaire Mancabou » avec son départ de l’IPS et du MPCL en … 2019 et à ses relations prétendument heurtées avec le Président Gadio.







Dans une mise en scène très indigne, on a fait dire devant la caméra, à cette dame, visiblement stressée et en désarroi, ce qui suit : « François avait amené Cheikh Tidiane Gadio devant les tribunaux et a gagné son procès puisque à son départ Gadio a refusé de lui payer son argent. Jusqu’à ce jour il ne lui a pas payé son dû… François a commencé à travailler avec Gadio quand il était Ministre des Affaires étrangères. François était son garde du corps rapproché pendant dix ans… etc. ».







Ainsi a parlé, avec un remarquable sang-froid, cette compagne de Mancabou, apparemment aiguillonnée par de prétendus « journalistes d’investigation» qui, sans aucune vérification exigée par la déontologie d’un métier noble et rigoureux, se sont délectés de diffuser des mensonges et des fabrications sans aucune retenue ni décence.







Déconstruisons point par point la série de contre-vérités diffusées dans cette fameuse vidéo qui a ému beaucoup de nos compatriotes et parfois trompé leur vigilance.







Contre-vérité No1 : « François avait amené GADIO devant les Tribunaux ». Cette information est fausse et sera facilement prouvée par le document ci-dessus portant «Protocole d’Accord valant départ négocié » entre « l’IPS représenté par M. Cheikh Tidiane Gadio et son ex-employé M. François Mancabou ». Cet Accord a été rédigé, proposé et facilité par l’Inspecteur du Travail qui l’a fait validé et signé par les deux parties dans son bureau et y a apposé cachet et signature.







M. Mancabou en effet, suite à une divergence avec l’IPS sur « l’interprétation des droits d’un employé démissionnaire », avait décidé de saisir l’Inspecteur du Travail. Ce dernier a reçu les deux parties dans son bureau et a proposé un « départ négocié » pour « mettre fin de façon amiable à leur collaboration. »







Aucun Tribunal. Aucun procès tenu. Aucun procès gagné ou perdu. Plutôt une conciliation réussie sous la houlette de l’Inspecteur du Travail dans son bureau. C’est ça la vérité et toute la vérité (voire en bas le document original de l’Accord dont nous reproduisons les pages les plus essentielles étant entendu que le document intégral est disponible dans les archives de l’Inspection du Travail.)







Contre-vérité No2: Pour la dame interviewée dans cette vidéo, la raison du « procès imaginaire » est qu’au départ de Mancabou, « Gadio a refusé de lui payer son argent et ne l’a pas payé jusque-là. » La lecture du document annexé ne permet aucun doute, l’employé démissionnaire François Mancabou a été compensé intégralement selon les calculs opérés par l’Inspecteur du Travail et a reçu des mains de ce dernier la totalité des sommes qui lui ont été payées par l’IPS (voir page 2 du document en annexe).







La satisfaction de M. Mancabou, après cette conciliation proposée par l’Inspection du Travail, est matérialisée par le passage suivant du « Protocole d’Accord » : « Monsieur Mancabou s’estime rempli de tous ses droits nés ou à naitre relatifs à tous salaires, heures supplémentaires, accessoires de salaire, bonus de salaire, frais, primes et dommages et intérêts échus et/ou encore indemnité de toute nature du fait des rapports de droits ou de fait ayant existé entre LUI et l’IPS ou Monsieur Cheikh Tidiane Gadio et plus généralement l’une quelconque des entités avec lesquelles ce dernier a pu entretenir des rapports de droit ou de fait. »







GADIO et l’IPS, comme clairement établi par ce document, ont entièrement honoré tous leurs engagements financiers avec Feu M. Mancabou lors de son départ volontaire et lui ont payé tous ses droits déterminés par la loi. La question devient alors: comment a-t-on pu aussi froidement fabriquer tout ce narratif que M. Mancabou lui-même, connaissant son honnêteté intrinsèque, aurait récusé avec fermeté.







Au lieu de se limiter à fabriquer un procès inexistant, de lui coller une condamnation inexistante, on a agrémenté le fameux récit avec trois autres contrevérités qui prouvent combien les auteurs de cette vidéo ont un sérieux problème avec les faits et avec la vérité. Rappelons ces passages dans lesquels toutes les affirmations sont de superbes affabulations :







« François a commencé à travailler avec GADIO quand il était Ministre des Affaires étrangères. »







Mensonge sulfureux repris par un autre personnage qui s’est baladé sur plusieurs plateaux distillant cette contre-vérité et bien d’autres. Comment M. Mancabou qui s’est présenté au siège du parti pour adhérer à LUY JOT JOTNA en septembre 2010, et qui y a rencontré pour la première de sa vie M. Gadio, pouvait être son garde du corps au Ministère des Affaires étrangères que Gadio avait quitté le 1er Octobre 2009.







Du reste, il faut singulièrement méconnaitre le fonctionnement de l’État pour penser que la BIP du Ministère de l’intérieur pouvait être mise de côté pour recruter un ancien militaire qui n’avait pas reçu une formation comme celle des corps d’élite chargés de la protection rapprochée des Ministres, à fortiori d’un Ministre d’état à la tête d’un grand Ministère de souveraineté : les Affaires étrangères.







« François était son garde du corps rapproché pendant dix ans. »







François était certes un membre de l’équipe de sécurité du MPCL et de l’IPS. Il a servi dans notre sécurité de 2011 à 2019. Avec dévouement, honneur et loyauté. Toutefois il faisait partie d’une équipe de trois gardes du corps dirigé de 2010 à nos jours par le coordonnateur de notre sécurité M. Ngom.







« À propos de l’incident malheureux survenu aux USA » en novembre 2017, on a laissé la compagne de M. Mancabou affirmer ce qui était facile à vérifier: « Gadio était accompagné de François qui est par la suite allé en France ».







Cette contre-vérité est une des perles parmi les nombreuses perles. Elle est même digne du « Guiness Record ». Quand Gadio a subi l’assaut injuste de la justice américaine, il était seul, il avait voyagé seul. François Mancabou n’était pas avec lui aux USA et de là-bas ne pouvait donc pas se rendre en France. Il était plutôt à Dakar, surpris et consterné comme tous les autres collaborateurs et amis de Gadio.







Il s’est d’ailleurs distingué dans la mobilisation contre ce qu’il a toujours pensé être un « grand complot » aussi bien « international que national » comme il le disait. Dans cette épreuve qui a été injustement imposée à notre Leader et à nous tous, Mancabou a été d’une remarquable loyauté contrairement aux affirmations qu’on semble avoir laborieusement mises dans la bouche de la personne interviewée.







Au demeurant, que dire de ce site assez singulier qui a permis -à travers cette « interview »- de fomenter et de diffuser une série de contre-vérités qui ont abusé plusieurs compatriotes au point que certains d’entre eux ont été tenter d’imputer les déboires de Mancabou avec l’État à son prétendu « différend » avec … GADIO. C’était peut-être cela, du début à la fin, l’objectif de toute cette campagne de dénigrements et de calomnies, campagne pour laquelle on a mis en selle et instrumentalisée une pauvre dame maquillée en « épouse de Mancabou » !







Nous pardonnons à cette dame visiblement instrumentalisée et victimisée par des mercenaires notoires des réseaux sociaux et de certains plateaux de télévision, supports devenus de nos jours des usines réputées de fabrication de « boules puantes ». Nous lui conseillons cependant, si elle réalise – à la lecture de notre démenti- la vaste manipulation dont elle a été victime, malgré son deuil que nous respectons et même partageons, de courageusement présenter ses excuses aux Sénégalais, aux Africains et d’implorer le pardon de notre Seigneur !







En dénaturant les faits de façon si désinvolte, ceux qui ont monté cette opération sont conscients que « le mensonge prend l’ascenseur, alors que la vérité, convaincue de son triomphe inéluctable, prend les escaliers. » D’où qu’il est parfois difficile pour la vérité de rattraper rapidement et de corriger le mensonge.







Par leurs fables et leur imagination fertile, ces manipulateurs ont dénaturé complétement la « relation GADIO-MANCABOU » dont certains aspects poignants et touchants seront racontés un jour.







Ces manipulateurs sont faciles à identifier car le « temps de la rivalité politique » pour la mouvance politique à laquelle ils appartiennent est souvent « le temps des menteurs, des bonimenteurs, des comploteurs, des marchands de haine et des entrepreneurs de la violence politique » !







Implorons la miséricorde divine pour que notre frère et ancien collaborateur François Mancabou repose en paix et que ses illustres ancêtres le protègent et l’honorent car ils sont d’une spiritualité pure où le mensonge n’a ni place ni droit de cité !







Que Dieu bénisse l’âme de François Mancabou au Paradis et que toute la vérité éclate comme un soleil de midi sur les charges portées contre lui et surtout sur sa fin tragique !











Dakar, le 21 juillet 2022





Le Pôle Communication