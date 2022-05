[Vidéo] Affaire Gana Guèye : And Samm Jikko Yi apporte son soutien et prévient la France

L’affaire Idrissa Gana Guèye, qui a refusé, la semaine passée, de porter un maillot du Psg floqué aux couleurs Lgbt+, lors de la rencontre de Ligue 1 contre Montpellier, a dépassé le cadre du sport. Elle interpelle les acteurs politiques et de la société civile sénégalaise qui ont tous apporté leur soutien à l’international sénégalais.

Ainsi, l’Association pour la préservation des valeurs And Samm Jikko Yi a déposé, ce matin, à l’ambassade de France au Sénégal, une lettre de protestation pour apporter son soutien à l'international sénégalais.

Dans leur message, Babacar Mboup, le coordonnateur de Samm Jikko Yi et ses amis préviennent la France. Selon eux, si jamais Gana est sanctionné, ils apporteront leur riposte.

Après avoir déposé la lettre à l’ambassade de France, le coordonnateur de Samm Jikko Yi a fait une déclaration à la presse.

Voici la Lettre de protestation



Objet : Lettre de protestation

A l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, le 17 mai, commémorant le retrait

de l'homosexualité de la nouvelle classification internationale des maladies par l'OMS, la

Ligue de football professionnel, ce 14 Mai, a invité les clubs à floquer les maillots des joueurs

de numéros en arc-en-ciel. Une façon de promouvoir le slogan de ses initiateurs « Homos ou

Hétéros, on porte tous le même maillot»

Comme l'an dernier, le milieu de terrain parisien Idrissa Gana Gueye n'a pas voulu participer à

cette commémoration. Interrogé à ce propos, l'entraineur du PSG Mauricio Pochettino déclara: "Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles, il a dû sortir de la feuille de match. Mais il n'était pas blessé"

Il n'en fallut pas plus pour qu'une bonne partie de la presse française s'empressa d'accuser le footballeur d'homophobie. Des associations pro-lgbt françaises (Rouge direct, Panam BoyZ...) poussèrent des cris d'orfraie et réclamèrent des sanctions : « l'homophobie n'est pas une opinion mais un délit » peste Rouge direct.

Des personnalités de tout bord y compris du monde politique dont une candidate malheureuse à la présidentielle et actuelle présidente de la région Ile de France, et la Ministre des sports firent dans l'indignation et pressent la ligue 1 et le PSG de sévir contre Gana.

C'est de cette injustice, de cet acharnement contre notre compatriote, Excellence Monsieur

l'Ambassadeur, que nous voudrions nous entretenir avec vous. On sait combien votre pays peine à se donner une réputation de terre de liberté. Le hic, c'est que cette liberté que vous brandissez à tout vent comme un trophée apparait pour beaucoup comme une liberté à géométrie variable. Non seulement, vous rejetez presque systématiquement toute valeur, toute attitude ou comportement, tout mode de vie qui ne vous agrée pas, mais vous cherchez par tous les moyens à contraindre tout le monde à adopter votre mode de vie et votre système de valeur.

Idrissa Gana Guéye n'a en aucun moment procédé à des attaques contre des homosexuels, ni n'a jamais fait ou dit quoi que ce soit contre ce groupe qui pourrait lui être reproché. Mais il est musulman, est né et a vécu dans un pays musulman où l'homosexualité est perçue comme une abomination. Pourquoi, devrait-il en faire la promotion ?

Imaginez un moment, Monsieur l'Ambassadeur que vos compatriotes qui sont chez nous se voyaient imposer nous us et coutumes, l'accenteriez-vous ? Ici, vous êtes bien accueillis, vous êtes libres de vos choix de vie. Vous posez parfois des actes qui renient nos croyances et nos traditions, vous vous comportez parfois d'une façon qui heurte nos convictions morales et religieuses sans encourir de reproche et encore moins de sanction.

Dans un monde de plus en plus intégré où s'impose à tous les pays la coexistence des croyances, une certaine France se singularise par son intolérance et son intransigeance. Les musulmans en sont particulièrement victimes.

Partout ailleurs dans le monde, il est noté un effort de compréhension de l'autre, d'ouverture à la différence. La Russie, les USA, l'Allemagne, l'Angleterre s'efforcent par le biais de programmes de gouvernement à favoriser la coexistence des cultures et même l'interculturalité.

En Angleterre, par exemple, nul ne s'émeut quand un joueur de football ou de rugby refuse d'observer les 16 secondes, genou à terre, pouf promouvoir le « Black Life Matter». Il n'y a qu'en France où pour un voile d'enfant, un burkini, la récitation d'un verset de coran et des choses encore plus insignifiantes, tout l'appareil d'Etat est en émoi et en branle:

Durant le Ramadan passé, pendant que nombre de clubs anglais réaménageaient leurs horaires d'entraînement pour accommoder leurs joueurs musulmans, que des arbitres accordaient de petites poses pour la rupture du jeûne, en France, entraîneurs et journalistes pestaient contre les joueurs qui s'acquittaient de cette obligation religieuse.

Pour en revenir au cas de Gana Guèye, seuls la haine et l'aveuglement peuvent expliquer qu'en prétendant la liberté de choisir le genre que l'on veut, on brime celle de choisir de ne pas exalter l'homosexualité. C'est vrai que dans sa volonté d'obéir à ses convictions morales et religieuses, Gana Guéye bénéficie de l'appui de beaucoup de français encore imbus des valeurs d'humanisme, de tolérance, de liberté et de justice. Dommage, que ceux-là soient moins visibles et moins actifs que la meute des censeurs et des chauvins.

Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, notre organisation « And Sämm Jikko yi » a tenu à vous adresser cette lettre pour dire son indignation face aux attaques ignobles contre notre compatriote Gana Guéye, pour vous dire sa détermination à le soutenir par tous les moyens légaux à notre portée.

Nous espérons que tout le monde reviendra à la raison et que Gana ne sera jugé qu'en fonction, et seulement en fonction, de ses prestations de footballeur. Toute autre sanction en dehors de ce cadre sera pour nous une raison suffisante de riposte.

Vous souhaitant une bonne réception, veuillez recevoir l'expression de notre sincère considération