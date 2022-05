Affaire Gana Gueye : Le Collectif « Non à l’hétérophobie » lance une pétition

Pétition de Soutien à Idrissa Gana Gueye

Une pétition de soutien à Idrissa Gana Gueye a été lancée, hier soir, par le collectif « Non à l’hétérophobie », composé d’intellectuels sénégalais. A l’heure actuelle, ladite pétition a enregistré plus de 13000 signataires. Interpellé par Seneweb, l’initiateur, Mamadou Thiam, est revenu sur les motivations du collectif « Non à l’Hétérophobie » qui prône la tolérance et le respect des différences.





“Nous sommes dans un monde globalisé mais avec une diversité de culture et de parcours historique. Paradoxalement, certains ignorent de plus en plus les notions de différences culturelles, de respect de l’autre et de tolérance. Le cas Idrissa Gana Gueye est symptomatique de cette dérive qui tire sa source d’une approche auto-centrée , européo-centrique de l’Occident”. Poursuivant, l’expert en management spécifie les objectifs de cette pétition : « Nous avons dès lors jugé important que des voix du Sud s’élèvent et:





- Apportent leur soutien à un compatriote injustement accusé et attaqué;





- Dénoncent, au-delà du cas Gana Gueye, cette forme d’intolérance voire de violence de plus en plus affichée par l’occident au nom pourtant de la liberté.





- Rappeler que le droit de soutenir une cause n’est pas supérieur à celui de choisir ses causes.





- Demander à l’université Cheikh Anta Diop de retirer à Mme Valérie Pécresse le titre de Dr honoris causa qui lui a été décerné. Nous considérons en effet qu’elle n’a pas un comportement actuellement en phase avec les vertus à la base de cette haute distinction. Elle n’est pas un bon exemple ni un modèle pour les étudiants de notre illustre université “.





A la question de savoir, le nombre de signatures auxquelles le collectif s’attend, l’écrivain explique ne pas s’attarder sur des chiffres. « Nous ne sommes pas d’abord guidés par les chiffres et les nombres. Nous pensons que l’indignation n’a pas un nombre fétiche qui puisse la porter ou l’exprimer. Nous souhaitons cristalliser ce désaccord affiché par plusieurs personnes dans le monde contre toute forme de pensée unique. Et nous invitons chaque citoyen du monde à signer cette pétition qui est d’abord un appel à la tolérance au respect des différences. Nous refusons la hiérarchisation des valeurs et des causes. Et nous considérons que chaque cause qui ne porte pas un tort à autrui est à respecter. La cause de Gana mérite d’être respectée », i.





Enfin, l’initiateur de la “Pétition pour la Tolérance et soutien Gana Gueye” compte contribuer à faire entendre les voix du sud sur les questions touchant aux Libertés, aux droits de l’homme et bâtir ainsi une culture de la tolérance qui ne s'inspire pas uniquement et seulement de la vision occidentale.





Mamadou Thiam, estime que, « l’occident n’a pas le monopole du culte de la liberté et de la tolérance. Nous du Sud en avons notre compréhension et il est temps qu’on le fasse savoir », conclut-t-il.





Rappelons, que plusieurs autorités sont signataires de cette pétition qui condamne la sortie malencontreuse de Mme Valérie Pecresse , tout en apportant leur soutien à notre compatriote, Idrissa Gana Gueye.









Ci dessous le lien de la Pétition de soutien à Idrissa Gana Gueye