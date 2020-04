Affaire Hiba Thiam : Les confessions de Dame Amar

Arrêté dans l’affaire Hiba Thiam, Dame Amar, qui s’est confié aux enquêteurs, se dit «surpris par les propos de Louty Bâ et Diadia Tall, selon lesquels il serait entré dans la chambre où était Hiba Thiam. Le fils du défunt milliardaire Ahmet Amar rejette également toute consommation de drogue lors de la soirée privée à l’issue de laquelle est morte Hiba Thiam.







«Ma copine Alia m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle voulait dormir. J'ai bu quelques verres avant de la rejoindre. Je me suis endormi. J'ai été réveillé par un bruit qui venait de l'intérieur de l'appartement. On est sorti et j'ai demandé ce qui se passait. Personne n'a répondu sauf Nekh qui m'a dit que ça n'allait pas avec Hiba. Il a rajouté qu'elle ne respire plus. Je leur ai dit de régler ça et j'ai quitté les lieux avec ma copine pour aller voir Amadou Niane», a déclaré Dame Amar.