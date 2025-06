Affaire Ibrahima Seck : sa mère brise le silence

Dans un témoignage bouleversant, Aïcha Ba, mère du jeune Ibrahima Seck, un adolescent de 14 ans poignardé à mort lors d’une bagarre survenue le lendemain de la Tabaski à Manchester, revient dans L’Observateur de ce mardi 10 juin sur les circonstances tragiques du drame.





Ce qui s’est passé dimanche

« Dimanche matin, une dame a toqué à notre porte. C’était la mère d’un certain Freedom, un ami de mes enfants, de nationalité nigériane. Elle venait récupérer son fils, qui avait passé la nuit chez nous à notre insu. Peu après, la police est arrivée. J’ai alors compris que Freedom s’était réfugié chez nous pour fuir une bande de jeunes du quartier Moston. »





Vers 16 heures, Ibrahima et ses frères sortent pour raccompagner un ami, Clinton, à l’arrêt de bus situé à une centaine de mètres de leur domicile. C’est à ce moment-là qu’ils sont attaqués par un groupe mené par un certain Donteh. L’un des assaillants tend un couteau à Donteh, provoquant la panique. Ibrahima, bien que non impliqué dans le différend, tente de fuir.





Un coup de couteau mortel

Asthmatique, Ibrahima cherche refuge dans un hôtel voisin, le Fairway Inn. Malheureusement, il trébuche. Donteh, à vélo, le rattrape et le poignarde en pleine poitrine avant de prendre la fuite.





« Ibrahima s’est vidé de son sang. Il a titubé jusqu’à une maison voisine en suppliant une dame : Je ne veux pas mourir, puis il a perdu connaissance », raconte sa mère. Il sera évacué par hélicoptère vers la Royal Infirmary de Manchester, où il succombera.





« J’ai cru que le ciel me tombait sur la tête »

« Mon mari a aperçu les gyrophares de la police et s’est rendu sur place. Quelques minutes plus tard, mon autre fils est arrivé, affolé : Maman, ils ont poignardé Ibrahima ! J’ai cru que le ciel me tombait sur la tête », se souvient Aïcha Ba, qui s’est évanouie sur les lieux du drame.





L’ambassade du Sénégal a promis le rapatriement de la dépouille, mais les parents exigent surtout que justice soit rendue. « Nous avons appris que la police a arrêté le présumé meurtrier, Donteh, ainsi que sa sœur et leur mère. »





« Ibrahima avait un différend avec une certaine Precious »

Selon Aïcha Ba, son fils avait eu un différend avec une adolescente nommée Precious, d’origine nigériane. « Elle exigeait que Ibrahima lui présente des excuses… à genoux. Face à son refus, elle est revenue avec une bande l’attaquer dans un bus. »





La situation s’est envenimée malgré plusieurs interventions policières et l’installation de caméras de surveillance devant leur domicile.





Une demande de relogement restée sans suite