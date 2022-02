Affaire Imam Ndao: Des activistes sonnent la mobilisation pour le procès en appel

Rebelote dans l’affaire des présumés terroristes! C’est le lundi 28 février à la salle 4 du tribunal de Dakar que l'imam Alioune Badara Ndao et Cie sont convoqués après l'appel demandé par le parquet.



«Comme pour tout appel, cela veut dire que l'acquittement de l'imam Ndao peut être confirmé ou infirmé et donc imam Ndao condamné», signale le FRAPP. Cette organisation «condamne énergiquement la convocation de imam Ndao». Selon le communiqué, cet imam a été accusé "mensongèrement de terrorisme" puis emprisonné pendant près de 04 ans avant d'être acquitté. "imam Ndao qui aurait pu attaquer l'État pour des dommages et intérêts a, dans sa grandeur, pardonné. L'État au lieu de s'excuser , le convoque encore », regrettent l’activiste Guy Marius Sagna et Cie à travers un communiqué signé par le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP.

Cette organisation se pose des questions sur la toile de fond de cette convocation. «Est-ce qu'une tentative de divertir le combat contre l'homosexualité au Sénégal ? Est-ce une tentative d'intimider et de museler imam Ndao ? Le FRAPP dénonce cette tentative de l'État de museler imam Ndao. Il exprime toute sa solidarité à Imam Ndao».