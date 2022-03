Affaire imam Sall : La S2D invite les médias à faire plus attention aux contenus de leurs émissions et à prendre leurs responsabilités

Communiqué de la S2D /Yonou Naatangué





Dakar, le 01/03/2022





Chers Militants,

Chers concitoyens,





Nous tenions, en tant que Parti politique, unissant les Sénégalais quelle que soit leur confession religieuse, race ou ethnie, à regretter les propos de l'imam Lamine Sall sur le plateau de Walf Tv dans l'émission Dîné ak diamono en date du 24 février 2022.





A l'heure actuelle, il est important d'éviter ces discours qui divisent. La nation sénégalaise, héritée de nos ascendants, est une et indivisible.





L'histoire a voulu, certes, que les musulmans soient majoritaires dans notre pays, mais cette terre appartient à tous les citoyens qui sont nos frères et nos sœurs. Des peuples ont eu à connaître un grand retard à cause de divisions internes qui ne sont utiles pour personnes. Avec la découverte d'importants gisements de pétrole et du gaz dans notre pays, il est plus que nécessaire d'être prudent par rapport à des sujets qui pourraient prêter le flanc à la déstabilisation de nos États, comme on peut le constater au niveau de la sous-région où le défi sécuritaire est devenu un enjeux primordial face aux nombreux enjeux de développement de nos États. Le Rwanda reste aujourd'hui un bel exemple de guerre fratricide et de réconciliation voire de pacification du tissu social, et cela doit servir d'exemple à toute l'humanité.





Allah SWT Lui-même a dit dans le Saint Coran: "Si J'avais voulu, J'aurai fait de l'humanité une seule et même communauté". Ce principe a deux corollaires qui soutendent d'une part : "Nulle contrainte en religion" et d'autre part "à chacun sa religion". Cela règle clairement le principe selon lequel chacun devrait s'occuper des prescriptions de sa religion ne pas juger l'autre, car Dieu saura mieux le faire que nous, simples humains. Alors que chacun excelle dans les commandements du Très Haut et non dans la propagation de la haine d'autrui. Le prophète Mouhamad, Paix et Salut sur lui, n'a t-il pas lui-même bénéficié de la protection du Négus ? Alors, soyons de bons artisans de la Paix.





La S2D invite aussi les médias à faire plus attention aux contenus de leurs émissions et à prendre leurs responsabilités en conséquence. Les médias doivent jouer un rôle de consolidation de la démocratie et des valeurs républicaines.





Nous invitons tous les enfants de ce pays à travailler à le rendre meilleur et faire mieux que nos prédécesseurs, au premier chef, nos grands guides religieux qui ont su, avec sagesse éclairée, nous laisser une terre de Paix et de Teranga, que nous avons par conséquent le devoir de léguer à notre tour à nos enfants.





Vive le Sénégal Un et Indivisible !





Le Secrétaire Général