Affaire Kaliphone: Adja Thiaré Diaw hospitalisée

Le Procureur de la République ne verra pas sitôt l'accusatrice de Kaliphone Sall ! Et pour cause, Adji Thiaré Diaw a été hospitalisée depuis plus de 24 heures selon une source de Seneweb.





Même si le maître des poursuites avait demandé la conduite de l'influenceur et la mannequin, seul Kaliphone Sall a été déféré hier par les gendarmes de la Brigade de Ouakam.





Adji Thiaré Diaw ne s'est pas présentée devant les hommes du Major Séne pour des raisons médicales.





Placé sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires, Kaliphone Sall dort actuellement en prison en attendant d'être édifié sur son sort.