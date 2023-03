Affaire Kopar Express : Le RESTIC plaide pour la libération de Hannibal Djim et de Seydou Ba

Seydou Ba, Hannibal Djim, Kopar Express et X sont poursuivis pour complot contre l’autorité de l’État, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique, financement d’activités de nature à compromettre la sécurité et à occasionner des troubles politiques graves. Cependant, dans un communiqué reçu, le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC) demande demande «aux plus hautes autorités l’élargissement des fondateurs de Kopar Express et un meilleur cadre législatif qui protège les entrepreneurs du digital et du numérique pour le développement de leur business modèle autour de l’innovation financière et technologique ». «Koppar Express est une vitrine dans notre écosystème des fintechs et son dirigeant et fondateur sont donc des entrepreneurs et innovateurs qu’il faut incuber, financer et protéger dans le respect des lois vigueur dans notre pays. Une manière pour notre pays de capitaliser sur notre diaspora dont certains et certaines possèdent des formations pointues. A l’instar de beaucoup de nos compatriotes, Kopar Express pouvait migrer vers d’autres pays de la sous-région mais ils ont préféré leur pays d’origine dans le but de dynamiser le tissu entrepreneurial local », ont affirmé les membres du RESTIC.





Ils soutiennent également que Technologies de l’information et de la communication (TIC) avec les communications électroniques contribuent à hauteur de 15% de notre Produit intérieur brut (PIB). «Les fintechs contribuent à fluidifier les flux de transactions et participent à l’inclusion financière des populations. C’est donc un maillon essentiel pour notre économie », disent-ils.