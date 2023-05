Affaire «cocktail Molotov» : grosse prise de la police, des passeports sénégalais, gambien et brésilien saisis

El Hadji Aly Loum faisait l’objet d’un avis de recherches dans le cadre de l’enquête sur les «commandos Pastef» ou affaire «cocktail Molotov». Il a été arrêté dimanche dernier à Jaxaay par les éléments de la Sûreté urbaine (SU).



D’après Libération, qui donne l’information, le mis en cause a été trouvé en possession de trois passeports sénégalais, brésilien et gambien. Lesquels portent des cachets indiquant de nombreuses entrées et sorties du territoire national sous différentes identités.



Face aux enquêteurs, El Hadji Aly Loum a révélé comment il a obtenu ces documents de voyage. Il a déclaré avoir obtenu le passeport gambien d’un ressortissant de ce pays. Celui brésilien est, selon lui, l’œuvre de Sénégalais résidant aux États-Unis tandis que pour le document sénégalais il a bénéficié du concours d’un de ses amis pour obtenir des contrefaçons des sceaux de la police des frontières.



Libération informe que l’enquête suit son cours.