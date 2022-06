Affaire «Force spéciale» : la vérité sur l’hospitalisation de François Mancabou

Il est le seul membre de la «Force spéciale» à n’avoir pas encore fait face au procureur de la République. François Mancabou dit «Vieux Gradé» est depuis plus de dix jours en soin dans une structure sanitaire. Selon L’Observateur, cet ancien militaire souffre de graves blessures qu’il a contractées lors de sa garde à vue.



François Mancabou a été arrêté alors qu’il était en possession d’une arme à feu. Le journal rapporte qu’après son placement en garde à vue à la Sûreté urbaine, il se serait révolté contre les policiers. Pour se faire entendre, poursuit la même source, il a violemment heurté la grille du violon. Les gardes sont intervenus pour le calmer.



Alors que ses camarades faisaient des aller-retour entre la Sûreté urbaine et le parquet, «Vieux Gradé» était hospitalisé à cause de ses graves blessures à la tête. Et lorsque les dix membres de la bande ont été placés sous mandat de dépôt hier, mercredi, par le juge du deuxième cabinet, qui a hérité du dossier, François Mancabou était encore sur son lit d’hôpital.



Quand il sera rétabli, il devrait suivre le même chemin que ses complices présumés : un tour chez le procureur puis dans le bureau du juge d’instruction avant d’atterrir en prison.