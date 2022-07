Affaire «Force spéciale» : le médecin de François Mancabou recalé à l’Hôpital Principal

François Mancabou est le seul élément supposé de la «Force spéciale» à n’avoir pas été inculpé et placé sous mandat de dépôt comme les autres membres de ce groupe soupçonné d’avoir voulu semer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, le 17 juin dernier. Il est hospitalisé à l’Hôpital Principal de Dakar pour des soins. Sa famille soupçonne la police de l’avoir torturé durant sa garde à vue.



Pour en avoir le cœur, elle a mandaté le docteur Diallo Diop, mercredi dernier, pour consulter François Mancabou. Mais le médecin n’a pas été autorisé à voir le mis en cause. Il n’a donc pu ni le consulter ni même avoir accès à son dossier médical. D’après Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce mardi, deux raisons ont été invoquées pour justifier ce refus.



«Ils ont refusé au médecin de le consulter et d’accéder à son dossier médical au motif d’une part qu’il n’a pas de mandat, ce qui n’est pas vrai, et d’autre part qu’il n’aurait pas reçu un document émanant de l’autorité judiciaire, ce qui également n’est pas fondé, pour la bonne et simple raison que la loi permet, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de garde-à-vue de se faire consulter par un médecin de son choix de la même manière qu’il a droit de se faire assister par un avocat de son choix», dénonce dans le journal Me Amadou Diallo, le président d’Amnesty International, saisi par la famille de François Mancabou.



L’avocat est formel : les droits du mis en cause «portant sur l’assistance d’un médecin sont violés». Il compte demander au juge du deuxième cabinet, chargé de l’affaire de la «Force spéciale», de «prendre toutes mesures utiles afin de permettre au médecin de le (Mancabou) consulter et d’accéder à son dossier médical». Les Echos souligne que la requête sera transmise avec ampliation au procureur de la République.