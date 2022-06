Affaire «Force spéciale» : pourquoi ils étaient dix au lieu de onze chez le procureur

Les onze membres présumés du groupe dénommé «Force spéciale», soupçonnés d’avoir voulu semer le chaos à Dakar en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, la semaine dernière, devaient être présentés au procureur de la République hier, vendredi. Mais au niveau de la cave du tribunal de Dakar, où attendent les mis en cause avant de faire face au chef du parquet, il n’y avait que dix personnes.





D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, le onzième membre présumé du groupe n’a pas été déféré. Il s’agit de François Mancabou. Le journal informe que ce dernier, présentant des problèmes de santé, a été transféré à l’hôpital pour des soins médicaux.





Ses compagnons d’infortune, eux, ont bénéficié d’un retour de parquet, d’après L’Observateur. Qui rapporte que leur dossier file droit vers l’instruction et que le Doyen des juges serait pressenti pour le piloter.