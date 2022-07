Affaire «Force spéciale» : qui est Ami Dia de Pastef ?

Ami Dia dite Nadine est en garde à vue au commissariat central de Dakar. Elle a été arrêtée mardi dernier pour troubles à l’ordre public et menace à la sûreté de l’Etat. D’après Source A de ce jeudi, la dame a été auditionnée pendant trois heures, de 12 heures à 15 heures.



Le nom de Ami Dia est apparu dans les propos de l’un des onze membres supposés de la «Force spéciale», qui sont soupçonnés d’avoir voulu semer le chaos à Dakar, en marge de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, le 17 juin dernier. Dix éléments du groupe ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt.



Le juge du deuxième cabinet, chargé du dossier, avait décerné un mandat d’arrêt contre Ami Dia et sept autres personnes citées dans l’affaire de la «Force spéciale» et qui sont dans la nature. Le magistrat suivait ainsi le réquisitoire introductif du procureur de la République.



Nadine est la vice-coordinatrice de Pastef à Sam Notaire (Guédiawaye). Source A informe qu’elle a rejoint le parti de Ousmane Sonko en 2017. Mariée, sans enfants, elle est assistante de direction dans une entreprise privée de la place.



Le journal rapporte qu’après son arrestation, Ami Dia a été d’abord conduite au commissariat du Plateau avant d’être transférée à Central. Elle devrait être déférée au terme de sa garde à vue.